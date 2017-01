Wengen schaut gebannt auf die Wetterentwicklung

TV-Hinweis

Verfolgen Sie die Super-Kombi am Freitag ab 10:15 Uhr auf SRF zwei, die Lauberhorn-Abfahrt am Samstag ab 11:45 Uhr und den Slalom am Sonntag ab 10:25 Uhr live auf SRF zwei. Alle Rennen sehen Sie ausserdem in unserer SportApp mit Stream und Ticker.