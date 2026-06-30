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«Quiz der Woche» Bist du ein Back-Profi?

Warum sollte man den Ofen vorheizen? Wann ist ein Kuchen fertig gebacken? Warum wird in manchen Backrezepten Zucchetti verwendet?

30.06.2026, 13:56

Backen macht Spass und fordert dich heraus: Genau messen, gut aufpassen und kreativ sein ist gefragt. In dieser SRF Kids Back-Challenge erhalten SRF Kids Kinderreporterin Hannah Maria (12), Madleina (13) und Nadja (13) verschiedene Zutaten und müssen erraten, was daraus gebacken werden soll. Ob sie es richtig erraten und was Zucchini in einem Backrezept zu suchen haben, erfährst du hier:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag zwischen 19 bis 20 Uhr kannst du live im Radio beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» mitraten und tolle Preise gewinnen.

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Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
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