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Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ist die Unternehmenseinheit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) in der Deutschschweiz.

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Bild vom SRF-Hochhaus und Studio 1 am Leutschenbach in Zürich.
Legende: Hauptsitz von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich SRF

Schweizer Radio und Fernsehen
Fernsehstrasse 1-4
CH-8052 Zürich

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