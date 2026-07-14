 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

«Quiz der Woche» Kennst du die Superzähne der Tiere?

Warum müssen Biber ständig nagen? Was passiert, wenn ein Hai einen Zahn verliert? Welches Tier hat seine Zähne auf seiner Zunge?

14.07.2026, 13:21

Tiere fressen, knabbern, zermahlen oder zerreissen ihre Nahrung mit ihren Zähnen. Damit das gut funktioniert, müssen ihre Gebisse gesund bleiben.

SRF Kids Kinderreporterin Isabel (9) besucht die Tierzahnärztin Julie und zeigt dir, wie Pferde zur Zahnkontrolle gehen. Das und weitere tierische Zahn-Facts erfährst du hier:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag zwischen 19 bis 20 Uhr kannst du live im Radio beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» mitraten und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
Weitere Audios und Podcasts

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)