Warum müssen Biber ständig nagen? Was passiert, wenn ein Hai einen Zahn verliert? Welches Tier hat seine Zähne auf seiner Zunge?

Tiere fressen, knabbern, zermahlen oder zerreissen ihre Nahrung mit ihren Zähnen. Damit das gut funktioniert, müssen ihre Gebisse gesund bleiben.

SRF Kids Kinderreporterin Isabel (9) besucht die Tierzahnärztin Julie und zeigt dir, wie Pferde zur Zahnkontrolle gehen. Das und weitere tierische Zahn-Facts erfährst du hier:

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