Was kannst du nach der Primarschule machen? Welche Noten gibt es in der Schweiz? Wer entscheidet diese Dinge? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

In der Schweiz besuchst du zunächst die Primarschule. Nach der 6. Klasse entscheidet die Schule gemeinsam mit dir und deinen Eltern, welchen Bildungsweg du anschliessend gehen wirst. Begleite Denys bei den Vorbereitungen für die Gymi-Prüfung und finde heraus, wie es ihm dabei ergeht:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.