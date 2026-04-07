 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

«Quiz der Woche» Was weisst du über das Bildungssystem der Schweiz?

Was kannst du nach der Primarschule machen? Welche Noten gibt es in der Schweiz? Wer entscheidet diese Dinge? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

07.04.2026, 12:59

In der Schweiz besuchst du zunächst die Primarschule. Nach der 6. Klasse entscheidet die Schule gemeinsam mit dir und deinen Eltern, welchen Bildungsweg du anschliessend gehen wirst. Begleite Denys bei den Vorbereitungen für die Gymi-Prüfung und finde heraus, wie es ihm dabei ergeht:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
Weitere Audios und Podcasts

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)