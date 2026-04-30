Wie sahen die Badekleider früher aus? Und wieso war das Schwimmen damit fast unmöglich? Teste dein Wissen im Quiz.

Es wird wieder wärmer und die Schwimmbäder öffnen bald die Türen. Juhuu, ab in die Badi! Doch bevor deine Badi öffnet, steht noch ganz schön viel Arbeit an. Weisst du, was die Badis vor dem Saisonstart alles tun müssen und weshalb einige Becken auch im Winter mit Wasser gefüllt sind? Antworten gibt's hier:

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.