Wo fliegen Störche im Winter hin? Wie wissen sie, wo sie durchfliegen sollen? Wann genau brechen sie auf und wann kehren sie zurück? Teste dein Wissen im Quiz.

Störche sind grosse Zugvögel, die jedes Jahr Tausende Kilometer zurücklegen, um in wärmeren Ländern zu überwintern. In der Schweiz kann man sie oft auf Wiesen beobachten, wo sie nach Fröschen, Insekten oder Mäusen suchen. In den «SRF Kids News» lernst du Ivan (14) und Mischa (14) kennen. Sie suchen und beobachten seltene Vogelarten und sind auf der Suche nach einer ganz besonderen Art.

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.