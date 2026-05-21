Mit was spielten die Menschen Eishockey, als es noch keinen Puck gab? In welchem Land ist Eishockey vermutlich entstanden? Teste dein Eishockey-Wissen im Quiz.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 ist in der Schweiz! Alles begann vor über 100 Jahren in Kanada, wo Menschen auf zugefrorenen Seen die ersten Eishockeyspiele ausprobierten. Heute ist Eishockey ein schneller Sport, bei dem Teamgeist und clevere Tricks zählen. Aus einem einfachen Spiel wurde ein grosses Sportereignis. Wie eigentlich? Das erfährst du hier:

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.