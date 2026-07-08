Live-Musik für dich: Marius und die Jagdkapelle spielen ein Konzert bei uns im Studio von «SRF Kids im Radio». 20 Kinder können live dabei sein. Wenn du Glück hast, gehörst du dazu!

Mit Liedern wie das Sackmesser-Lied und «Bapis und Mamis» hat sich die Band Marius und die Jagdkapelle in die Herzen vieler Kinder (und Erwachsener) geschlossen.

Legende: Es könnte wild werden – wir freuen uns auf das Konzert von Marius und die Jagdkapelle! Andrea Corciulo

Darum freuen wir uns riesig, dass sie uns mir ihren Hits in der Radiosendung «SRF Kids im Radio» besuchen. Und du kannst live dabei sein und mitsingen!

Wann? Wo? Was? Am Sonntag, 9.August 2026, um 19 Uhr findet das Konzert bei Radio SRF 1 beim SRF Hauptsitz in Zürich-Oerlikon statt. Für alle Kinder gibt es davor noch eine spannende Führung durch SRF. Treffpunkt wäre also ca. 16 Uhr. Genaueres wirst du aber später in einem E-Mail erfahren.

Wer darf alles kommen? Da die Studios begrenzt Platz bieten, können maximal 20 Kinder an das Konzert kommen. Die ersten 20 Kinder, die sich hier anmelden, können dabei sein. Es gilt also: «Dä schneller isch dä gschwinder»

Was brauchen wir von dir? Da wir fotografieren vor Ort, brauchen wir das Einverständnis deiner Eltern, dass die Fotos im Internet erscheinen. Dieses Dokument müssen deine Eltern unterschreiben:

Einverständniserklärung

Alles klar? Wenn du an dem Sonntag Zeit hast, deine Eltern einverstanden sind und du ein richtiger Kapellen-Fan bist, dann fülle schnell dieses Formular aus:

Wir schicken dir dann in einem separaten E-Mail mehr Informationen über den Ablauf des Tages.