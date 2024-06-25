Für SRF Kids Kinderreporterin Lily ist klar: «Glacé geht bei jedem Wetter». Sie schaut für dich hinter die Türen der Produktion in einem Glacéladen und schlüpft für ein paar Stunden in die Rolle der Glacé-Verkäuferin.

Ein Muss im Sommer: So entsteht dein Glacé

Nur Sekunden nachdem Lily durch die schwere Metalltür geht, fühlt sie sich, als ob sie auf einer Eisscholle am Nordpol stünde. Plötzlich herrschen Minustemperaturen! Keine Sorge, unsere Kinderreporterin hat sich nicht aus Versehen ins Land der Eisbären verirrt, sondern nimmt gerade den Kühlraum der Gelateria di Berna unter die Lupe. Das ist ein Glacé-Laden mit Standorten in Bern und Zürich.

Legende: Willkommen im Glacé-Paradies! Lily staunt nicht schlecht: Ihr Glacé-Traum ist wahrgeworden! Doch leider ist es bei den Minustemperaturen hier drin viel zu ungemütlich, um auch noch ein kaltes Glacé zu essen. SRF

Im Land der gefrorenen Schätze

Minus 19 Grad ist es im Kühlraum. Hier werden die ganzen Glacé-Schätze, verpackt in weissen Vaschette (das heisst «Schale» auf Italienisch; gemeint ist ein Glacé-Behälter), gelagert. Die Glacés brauchen die Minustemperaturen, damit sie nicht schmelzen.

Sie tragen fantasievolle Namen, wie «Amarena», «Fragola Aceto Balsamico» oder «Mango Alphonso».

Legende: Kurz-Trip zum Nordpol! Der Kühlraum ist eine willkommene Abwechslung wenn es draussen sehr heiss ist. Doch schon nach wenigen Sekunden wird es ziemlich kalt. SRF

Lily spachtelt ihr erstes Glacé

Nach der Nordpol-Expedition, äh, Kühlraum-Inspektion, muss sich Lily zuerst wieder aufwärmen. Damit das schnell geht, hat «Gelatiere» (das ist der Ausdruck für die Person, die Glacé produziert) Gianna schon die perfekte Aufgabe für sie vorbereitet: Lily darf ein Glacé spachteln. Dafür braucht Lily Kraft!

Spachteln, was das Zeug hält!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Lily wird zur Gelatiere. Bevor Lily loslegen kann, wird sie nach Vorschriften eingekleidet und wäscht und desinfiziert sich die Hände. So ist sie bald nicht mehr von den «echten» Gelatieri zu unterscheiden. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Lily wird zur Gelatiere Bevor Lily loslegen kann, wird sie nach Vorschriften eingekleidet und wäscht und desinfiziert sich die Hände. So ist sie bald nicht mehr von den «echten» Gelatieri zu unterscheiden. SRF

Bild 2 von 4. Spachteln will gelernt sein. Glacé spachteln braucht viele Muskeln und Konzentration. Zum Glück hat Lily beides drauf. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Spachteln will gelernt sein Glacé spachteln braucht viele Muskeln und Konzentration. Zum Glück hat Lily beides drauf. SRF

Bild 3 von 4. Lily im Glacé-Fieber. Lily hat für ihr erstes Glacé zwei verschiedene Sorten ausgewählt: Einmal Fragola Aceto Balsamico und obendrauf noch die Sorte Mango Alphonso. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Lily im Glacé-Fieber Lily hat für ihr erstes Glacé zwei verschiedene Sorten ausgewählt: Einmal Fragola Aceto Balsamico und obendrauf noch die Sorte Mango Alphonso. SRF

Bild 4 von 4. Prädikat: «sehr gut und sehr lecker». Gelatiere Gianna findet, Lily hat ihre Aufgabe sehr gut gemeistert. Lily würde auch gleich noch weiter spachteln, doch es warten noch andere Aufgaben auf sie. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Prädikat: «sehr gut und sehr lecker» Gelatiere Gianna findet, Lily hat ihre Aufgabe sehr gut gemeistert. Lily würde auch gleich noch weiter spachteln, doch es warten noch andere Aufgaben auf sie. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Rezepte: streng geheim!

Nach der ersten Challenge darf Lily Gianna nun noch bei der Produktion eines Pistazien-Glacés (mit vollem Namen heisst die Sorte «Pistacchio di Bronte») und eines «Mare di Berna»-Glacés (ein Milchglacé, das mit einer Nuss-Schoggi-Masse vermischt wird) unterstützen. Zuerst muss die SRF Kids Kinderreporterin drei schwere Säcke gefüllt mit Glacé-Masse aufschneiden und in die Glacé-Maschine einfüllen. Da sind wieder Muckis und Sorgfalt gefragt.

Alle Glacé-Massen der Gelateria di Berna werden bereits an einem anderen Ort vorbereitet, so dass die Rezepte geheim bleiben. Nicht einmal Gianna kennt sie. Während die dickflüssige, grünliche Pistazienmasse in die Maschine reinläuft, gibt sie ein lustiges Gurgel-Geräusch von sich. Hier hörst du, wie das tönt:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Ab ins kalte Vergnügen! Lily gibt sich beim Öffnen des Verschlusses grosse Mühe, dass die flüssige Pistazienmasse nicht aus Versehen ausläuft. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Ab ins kalte Vergnügen! Lily gibt sich beim Öffnen des Verschlusses grosse Mühe, dass die flüssige Pistazienmasse nicht aus Versehen ausläuft. SRF

Bild 2 von 2. Hokuspokus Pistazienmasse, aus dir gibts jetzt Pistazien-Glacé! Lily ist fasziniert: Die Verwandlung von flüssiger Pistazien-Masse zu festem Pistazien-Glacé hat in nur wenigen Minuten stattgefunden! Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Hokuspokus Pistazienmasse, aus dir gibts jetzt Pistazien-Glacé! Lily ist fasziniert: Die Verwandlung von flüssiger Pistazien-Masse zu festem Pistazien-Glacé hat in nur wenigen Minuten stattgefunden! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach weniger als zehn Minuten ist die Masse schon fest geworden. Sie läuft langsam aus der Maschine heraus und wird von Gianna in eine Vaschetta gefüllt. Jetzt muss es schnell gehen, denn die Glacé schmilzt an der Wärme. Lily darf das Pistazien-Glacé mit einer Handvoll Pistazien dekorieren. Anschliessend geht es für die Glacé für eine Viertelstunde ab in den Schock-Gefrierer bei minus 35 Grad. Erst nachher kommt das Glacé in den Gefrierschrank, wo es wartet, bis es in die Vitrine gestellt wird.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Eine XXL-Portion Pistazien-Glacé! Vor Kinderreporterin Lily türmt sich leckeres Pistazien-Glacé auf. Dieses bestreut sie nun mit Pistazienkernen. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Eine XXL-Portion Pistazien-Glacé! Vor Kinderreporterin Lily türmt sich leckeres Pistazien-Glacé auf. Dieses bestreut sie nun mit Pistazienkernen. SRF

Bild 2 von 3. «SRF Kids» gibts neu auch als Glacé! Als Lily zwei «Mare di Berna»-Vaschette dekorieren darf, hat sie die zündende Idee, diese mit «SRF Kids» zu beschreiben. Und so stehen sie nun in Bern in der Vitrine der Gelateria di Berna, wenn sie noch nicht gegessen worden sind. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: «SRF Kids» gibts neu auch als Glacé! Als Lily zwei «Mare di Berna»-Vaschette dekorieren darf, hat sie die zündende Idee, diese mit «SRF Kids» zu beschreiben. Und so stehen sie nun in Bern in der Vitrine der Gelateria di Berna, wenn sie noch nicht gegessen worden sind. SRF

Bild 3 von 3. Ein fantastischer Anblick... ...und fast zu schade, um anzuspachteln! Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Ein fantastischer Anblick... ...und fast zu schade, um anzuspachteln! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ein Glacé irgendwo holen und geniessen ist toll. Fast noch schöner ist es, wenn man das eigene Glacé verspeisen kann. Ihr habt uns im «Treff» Rezepte geschickt, die du auf jeden Fall testen solltest!!

Das sind eure Lieblings-Glacé-Rezepte!🍓❄️🍨

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Erdbeersorbet. «Treff»-Mitglied LenaLinaLu hat dieses Rezept für Erdbeersorbet ausprobiert und kann es empfehlen! Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Erdbeersorbet «Treff»-Mitglied LenaLinaLu hat dieses Rezept für Erdbeersorbet ausprobiert und kann es empfehlen! SRF

Bild 2 von 3. Himbeersobet. Frucht, fruchtiger, Himbeersorbet! Auch Minguin kann sich im Sommer dank ihrem selbstgemachten Himbeerglacé eine Erfrischung gönnen. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Himbeersobet Frucht, fruchtiger, Himbeersorbet! Auch Minguin kann sich im Sommer dank ihrem selbstgemachten Himbeerglacé eine Erfrischung gönnen. SRF

Bild 3 von 3. Glacé leicht gemacht. Auch «Treff»-Mitglieder Indira und Darius schwärmen für selbstgemachtes Glacé! Selbstgemacht muss nämlich nicht immer aufwändig sein und gesund kann auch ganz lecker schmecken. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Glacé leicht gemacht Auch «Treff»-Mitglieder Indira und Darius schwärmen für selbstgemachtes Glacé! Selbstgemacht muss nämlich nicht immer aufwändig sein und gesund kann auch ganz lecker schmecken. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Läuft auch dir schon das Wasser im Mund zusammen? Dann hoffen wir, dass die nächste Gelateria nicht allzu weit weg ist. Teste jetzt dein Wissen über das schmelzende Lieblingsdessert vieler Kinder im «Quiz der Woche»! Danach hast du dir ein Glacé aber mehr als verdient! 🤤🍧

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

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Dieser Artikel wurde am 25. Juni 2024 zum ersten Mal veröffentlicht.