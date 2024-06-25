Nur Sekunden nachdem Lily durch die schwere Metalltür geht, fühlt sie sich, als ob sie auf einer Eisscholle am Nordpol stünde. Plötzlich herrschen Minustemperaturen! Keine Sorge, unsere Kinderreporterin hat sich nicht aus Versehen ins Land der Eisbären verirrt, sondern nimmt gerade den Kühlraum der Gelateria di Berna unter die Lupe. Das ist ein Glacé-Laden mit Standorten in Bern und Zürich.
Im Land der gefrorenen Schätze
Minus 19 Grad ist es im Kühlraum. Hier werden die ganzen Glacé-Schätze, verpackt in weissen Vaschette (das heisst «Schale» auf Italienisch; gemeint ist ein Glacé-Behälter), gelagert. Die Glacés brauchen die Minustemperaturen, damit sie nicht schmelzen.
Sie tragen fantasievolle Namen, wie «Amarena», «Fragola Aceto Balsamico» oder «Mango Alphonso».
Lily spachtelt ihr erstes Glacé
Nach der Nordpol-Expedition, äh, Kühlraum-Inspektion, muss sich Lily zuerst wieder aufwärmen. Damit das schnell geht, hat «Gelatiere» (das ist der Ausdruck für die Person, die Glacé produziert) Gianna schon die perfekte Aufgabe für sie vorbereitet: Lily darf ein Glacé spachteln. Dafür braucht Lily Kraft!
Spachteln, was das Zeug hält!
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Bild 1 von 4. Lily wird zur Gelatiere. Bevor Lily loslegen kann, wird sie nach Vorschriften eingekleidet und wäscht und desinfiziert sich die Hände. So ist sie bald nicht mehr von den «echten» Gelatieri zu unterscheiden. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 4. Spachteln will gelernt sein. Glacé spachteln braucht viele Muskeln und Konzentration. Zum Glück hat Lily beides drauf. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 4. Lily im Glacé-Fieber. Lily hat für ihr erstes Glacé zwei verschiedene Sorten ausgewählt: Einmal Fragola Aceto Balsamico und obendrauf noch die Sorte Mango Alphonso. Bildquelle: SRF.
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Bild 4 von 4. Prädikat: «sehr gut und sehr lecker». Gelatiere Gianna findet, Lily hat ihre Aufgabe sehr gut gemeistert. Lily würde auch gleich noch weiter spachteln, doch es warten noch andere Aufgaben auf sie. Bildquelle: SRF.
Die Rezepte: streng geheim!
Nach der ersten Challenge darf Lily Gianna nun noch bei der Produktion eines Pistazien-Glacés (mit vollem Namen heisst die Sorte «Pistacchio di Bronte») und eines «Mare di Berna»-Glacés (ein Milchglacé, das mit einer Nuss-Schoggi-Masse vermischt wird) unterstützen. Zuerst muss die SRF Kids Kinderreporterin drei schwere Säcke gefüllt mit Glacé-Masse aufschneiden und in die Glacé-Maschine einfüllen. Da sind wieder Muckis und Sorgfalt gefragt.
Alle Glacé-Massen der Gelateria di Berna werden bereits an einem anderen Ort vorbereitet, so dass die Rezepte geheim bleiben. Nicht einmal Gianna kennt sie. Während die dickflüssige, grünliche Pistazienmasse in die Maschine reinläuft, gibt sie ein lustiges Gurgel-Geräusch von sich. Hier hörst du, wie das tönt:
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Bild 1 von 2. Ab ins kalte Vergnügen! Lily gibt sich beim Öffnen des Verschlusses grosse Mühe, dass die flüssige Pistazienmasse nicht aus Versehen ausläuft. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 2. Hokuspokus Pistazienmasse, aus dir gibts jetzt Pistazien-Glacé! Lily ist fasziniert: Die Verwandlung von flüssiger Pistazien-Masse zu festem Pistazien-Glacé hat in nur wenigen Minuten stattgefunden! Bildquelle: SRF.
Nach weniger als zehn Minuten ist die Masse schon fest geworden. Sie läuft langsam aus der Maschine heraus und wird von Gianna in eine Vaschetta gefüllt. Jetzt muss es schnell gehen, denn die Glacé schmilzt an der Wärme. Lily darf das Pistazien-Glacé mit einer Handvoll Pistazien dekorieren. Anschliessend geht es für die Glacé für eine Viertelstunde ab in den Schock-Gefrierer bei minus 35 Grad. Erst nachher kommt das Glacé in den Gefrierschrank, wo es wartet, bis es in die Vitrine gestellt wird.
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Bild 1 von 3. Eine XXL-Portion Pistazien-Glacé! Vor Kinderreporterin Lily türmt sich leckeres Pistazien-Glacé auf. Dieses bestreut sie nun mit Pistazienkernen. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 3. «SRF Kids» gibts neu auch als Glacé! Als Lily zwei «Mare di Berna»-Vaschette dekorieren darf, hat sie die zündende Idee, diese mit «SRF Kids» zu beschreiben. Und so stehen sie nun in Bern in der Vitrine der Gelateria di Berna, wenn sie noch nicht gegessen worden sind. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 3. Ein fantastischer Anblick... ...und fast zu schade, um anzuspachteln! Bildquelle: SRF.
Ein Glacé irgendwo holen und geniessen ist toll. Fast noch schöner ist es, wenn man das eigene Glacé verspeisen kann. Ihr habt uns im «Treff» Rezepte geschickt, die du auf jeden Fall testen solltest!!
Das sind eure Lieblings-Glacé-Rezepte!🍓❄️🍨
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Bild 1 von 3. Erdbeersorbet. «Treff»-Mitglied LenaLinaLu hat dieses Rezept für Erdbeersorbet ausprobiert und kann es empfehlen! Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 3. Himbeersobet. Frucht, fruchtiger, Himbeersorbet! Auch Minguin kann sich im Sommer dank ihrem selbstgemachten Himbeerglacé eine Erfrischung gönnen. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 3. Glacé leicht gemacht. Auch «Treff»-Mitglieder Indira und Darius schwärmen für selbstgemachtes Glacé! Selbstgemacht muss nämlich nicht immer aufwändig sein und gesund kann auch ganz lecker schmecken. Bildquelle: SRF.
Läuft auch dir schon das Wasser im Mund zusammen? Dann hoffen wir, dass die nächste Gelateria nicht allzu weit weg ist. Teste jetzt dein Wissen über das schmelzende Lieblingsdessert vieler Kinder im «Quiz der Woche»! Danach hast du dir ein Glacé aber mehr als verdient! 🤤🍧
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Dieser Artikel wurde am 25. Juni 2024 zum ersten Mal veröffentlicht.