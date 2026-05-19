Wie viele Spieler stehen pro Team auf dem Eis? Wie lange dauert ein Eishockeyspiel? Teste dein Eishockey-Wissen im «Quiz der Woche».

Die Eishockey-WM 2026 findet in der Schweiz statt! SRF Kids Kinderreporter Lukas (11) besucht einen der Physiotherapeuten der Schweizer Eishockey-Nati, Fabio Rampa, und findet heraus, wie die Spieler fit bleiben. SRF Kids Kinderreporter Liam (12) trifft den Nati-Spieler Tim Berni. Gemeinsam geben sie dir einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Sowohl beim Team auf dem Eis als auch beim Team neben dem Eis.

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.