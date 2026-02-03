Flag Football ist wie Tackle Football, nur ohne Körperkontakt. Statt die Gegner:innen zu Boden zu bringen, ziehen die Spieler:innen ihnen einfach die am Gürtel befestigte Flagge ab, um den Spielzug zu beenden. Kinderreporter Liam (12), der selbst ein begeisterter Football-Fan ist, schaut beim Training der Winterthur Warriors vorbei und testet Flag Football für dich.
