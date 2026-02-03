 Zum Inhalt springen

«Quiz der Woche» Was weisst du über American Football?

Was unterscheidet Flag Football vom klassischen Tackle Football? Wie funktioniert diese Sportart genau? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

03.02.2026, 13:12

Flag Football ist wie Tackle Football, nur ohne Körperkontakt. Statt die Gegner:innen zu Boden zu bringen, ziehen die Spieler:innen ihnen einfach die am Gürtel befestigte Flagge ab, um den Spielzug zu beenden. Kinderreporter Liam (12), der selbst ein begeisterter Football-Fan ist, schaut beim Training der Winterthur Warriors vorbei und testet Flag Football für dich.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
