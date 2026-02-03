Was unterscheidet Flag Football vom klassischen Tackle Football? Wie funktioniert diese Sportart genau? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Flag Football ist wie Tackle Football, nur ohne Körperkontakt. Statt die Gegner:innen zu Boden zu bringen, ziehen die Spieler:innen ihnen einfach die am Gürtel befestigte Flagge ab, um den Spielzug zu beenden. Kinderreporter Liam (12), der selbst ein begeisterter Football-Fan ist, schaut beim Training der Winterthur Warriors vorbei und testet Flag Football für dich.

