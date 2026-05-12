Seit wann gibt es das Radio? Wie führst du ein gutes Interview? Was bedeutet «live im Radio»? Teste dein Radio-Wissen im «Quiz der Woche».

Radio bringt Musik, Geschichten und spannende Informationen direkt zu dir nach Hause oder unterwegs. Radiomoderator:innen sind die Stimmen, die dich durch das Programm führen, dir Neues erzählen und dir Fragen stellen. Sie sorgen dafür, dass Radio sich persönlich und lebendig anfühlt.

SRF Kids Kinderreporterin Anic (14), Jael (15) und Marielle (16) dürfen bei «SRF 3 punkt CH» live moderieren. Wie geht es ihnen dabei? Welche berühmte Musikerin dürfen sie interviewen? Das findest du hier heraus:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.