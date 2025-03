«Quiz der Woche» - Was weisst du über die Welt der Bücher und Geschichten?

Zauberer, Piraten und freche Mädchen mit roten Zöpfen: Bücher stecken voller Abenteuer! Doch wie gut kennst du Pippi, Harry Potter und Co.? Wer lebt in der Villa Kunterbunt? Und in welchem Märchen geht es um einen verlorenen Schuh? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!