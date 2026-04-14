Wie sprechen sie im Helikopter miteinander? Wie lange dauert es ungefähr, bis der Rettungshelikopter nach einem Alarm losfliegt? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Die Air Zermatt hilft Menschen, die in den Bergen in Not geraten, zum Beispiel beim Wandern oder Klettern im Sommer oder aufgrund von Schnee, Eis oder Lawinengefahr im Winter.

SRF Kids Kinderreporterin Ava (11) war zu Besuch bei der Air Zermatt und konnte einen Einblick in ihren aufregenden Alltag erhalten:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.