Den Rettungsdienst alarmieren, verletzten Personen helfen und im richtigen Moment korrekt handeln. Wie kannst du Menschen in Notlagen am besten helfen? Teste dein Nothelfer:innen-Wissen im «Quiz der Woche» und erfahre spannende neue Fakten zu Erster Hilfe.

Was weisst du über Erste Hilfe?

Kennst du die Notrufnummer der Ambulanz, Polizei und Feuerwehr? Und was musst du am Telefon sagen, damit der Rettungsdienst am besten helfen kann? Finde heraus, wie gut du dich mit Erster Hilfe auskennst im «Quiz der Woche»!

SRF Kids Kinderreporter:innen Noe (11) und Nora (11) haben gemeinsam mit Rettungssanitäterin Lesley den Ernstfall geprobt und sind alle Schritte durchgegangen, die in einem Notfall zu tun sind. Höre alle Tipps von Lesley in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in»:

