Was macht dich als Freund:in besonders? Welche Stärken bringst du in eine Freundschaft mit? Finde in unserem Check heraus, welcher Freundschafts-Typ du bist. Viel Spass!

Freundschaft bedeutet, gemeinsam zu lachen, Quatsch zu machen und sich einfach wohlzufühlen. Aber echte Freund:innen sind auch da, wenn es mal schwierig wird. Sie hören dir zu und helfen dir weiter. SRF Kids Kinderreporterin Selma (12) und ihre Freundin Sophia (11) haben Leute auf der Strasse nach ihren Tipps für Freundschaften gefragt:

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Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.