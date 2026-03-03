 Zum Inhalt springen

«Quiz der Woche» Bist du schon Profi-Philosoph:in?

Was ist Freundschaft? Darfst du lügen? Was ist Liebe? Kennst du dich aus mit Philosophie? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

03.03.2026, 11:14

Warum gibt es Regeln? Was ist fair? Kann etwas gleichzeitig richtig und falsch sein?

Wenn du philosophierst, geht es nicht darum, die eine richtige Antwort zu finden. Es geht darum, dass du neugierig bist, Fragen stellst und neue Ideen ausprobierst. Kinderreporterin Emilie (11) grübelt gerne lange über solche Fragen. Zum Beispiel, ob es besser ist, ein Kind oder ein Erwachsener zu sein. Weisst du die Antwort darauf?

