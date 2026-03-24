Was ist typisch spanisches Essen? Kennst du ein paar spanische Wörter? Welche Sportarten sind in Spanien besonders beliebt? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Wie gut kennst du dich mit Spanien aus?

Spanien ist ein sonniges Land im Südwesten Europas, das für seine schönen Strände und farbenfrohen Feste bekannt ist. Neben Spanisch werden dort auch andere Sprachen, wie zum Beispiel Katalanisch, gesprochen.

Katalanisch wird unter anderem in Barcelona gesprochen, wo Max (12) und Luisa (11) aus Zürich hingezogen sind. Erfahre mehr über ihr Leben in einem neuen Land:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

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