Bist du schon einmal mit einem Flugzeug geflogen? Wie viel weisst du über die Arbeit im Cockpit und das, was am Flughafen hinter den Kulissen passiert? Teste dein Wissen mit unserem Quiz und finde heraus, ob du bereit für die Lüfte bist!

Was weisst du über das Fliegen?

Mit Pilotenbrille gemütlich in den Sonnenuntergang düsen? Der Alltag eines Piloten oder einer Pilotin ist viel mehr als das! Genau wie du dich vor deinem Flug in die Ferien auch zuerst einchecken – also für den Flug anmelden – und durch die Sicherheitskontrolle gehen musst, haben auch die Pilot:innen und die Mitglieder der Cabin Crew wichtige Aufgaben zu erledigen, bevor das Flugzeug von der Startbahn abhebt. Teste dein Wissen im Quiz und finde heraus, wie gut du dich wirklich mit dem Beruf des Piloten oder der Pilotin auskennst!

SRF Kids Kinderreporter Mael (11) möchte selbst gerne Pilot werden. Er war im Cockpit dabei und konnte zusehen, wie der Pilot und die Co-Pilotin ein Flugzeug von Zürich nach Valencia fliegen. Hör dir die ganze Folge an:

Audio Mael fliegt mit und kommt seinem Traumjob Pilot ganz nahe 16:05 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 08.10.2024. abspielen. Laufzeit 16 Minuten 5 Sekunden.

