Was passiert im Körper bei Hitze? Welche Folgen kann Hitze auf das Gehirn haben? Was hilft wirklich gegen Hitze?

Gerade erleben wir in der Schweiz eine Hitzewelle. In der Schule fällt es vielen Kindern schwerer, sich zu konzentrieren, da die Hitze müde macht. Deshalb ist es besonders wichtig, ausreichend zu trinken und sich zwischendurch abzukühlen. Weitere Tipps findest du in den «SRF Kids News»:

Noch nicht genug vom Rätseln?

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