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Quiz zu den «SRF Kids News» Was weisst du über die Fussball-WM

Spannende Fakten zur FIFA WM 2026. Welche Mannschaften erzielten die meisten Tore? Was führte im ersten Finalspiel zu einem Streit? Und was hat ein Hund mit dem WM-Pokal zu tun?

11.06.2026, 16:55

Die FIFA WM 2026 startet am 11.06.2026. Zum ersten Mal wird das Turnier in 3 Ländern ausgetragen: den USA, Mexiko und Kanada. Es nehmen so viele Teams teil, wie noch nie. Insgesamt spielen 48 Mannschaften in 104 Spielen um den Sieg. Drei spannende Fakten über die Fussball-WM erfährst du hier:

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

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