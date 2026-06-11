Spannende Fakten zur FIFA WM 2026. Welche Mannschaften erzielten die meisten Tore? Was führte im ersten Finalspiel zu einem Streit? Und was hat ein Hund mit dem WM-Pokal zu tun?

Die FIFA WM 2026 startet am 11.06.2026. Zum ersten Mal wird das Turnier in 3 Ländern ausgetragen: den USA, Mexiko und Kanada. Es nehmen so viele Teams teil, wie noch nie. Insgesamt spielen 48 Mannschaften in 104 Spielen um den Sieg. Drei spannende Fakten über die Fussball-WM erfährst du hier:

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