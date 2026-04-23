Was ist vor 40 Jahren in Tschernobyl genau passiert? Wie kam es dazu? Teste dein Wissen im Quiz.

Vor 40 Jahren geschah im Ort Tschernobyl in der heutigen Ukraine ein schlimmer Unfall: Am 26.April 1986 trat in einem Atomkraft gefährliche Strahlung aus, weshalb viele Menschen die Gegend verlassen mussten. Bis heute ist die Gegend nicht sicher, sodass die Menschen nicht zurückkehren können. Erfahre hier, wie es zu dem Unfall kam und welche Folgen es bis heute gibt:

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