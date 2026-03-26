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Quiz zu den «SRF Kids News» Wie gut kennst du dich mit Strom aus?

In welcher Masseinheit wird Strom gemessen? Warum gibt es in einem Kabel drei Drähte? Was machen diese? Teste dein Wissen im Quiz.

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26.03.2026, 16:11

Trainsurfing mag spannend klingen, ist aber extrem gefährlich. Vor allem wegen der starken Stromleitungen über den Zügen. Schon der Kontakt mit den Leitungen oder deren Nähe kann lebensbedrohlich sein. Erfahre hier, warum dieser Trend so riskant ist und weshalb man unbedingt die Finger davon lassen sollte:

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

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