Wie entsteht Permafrost? Wo gibt es Permafrost? Warum ist das überhaupt wichtig? Zeig uns, was du kannst im Quiz.

Permafrost ist Boden, der das ganze Jahr über gefroren bleibt. Wenn es wärmer wird, taut er auf und wird locker und kann leichter abrutschen. In Blatten ist genau so etwas vor einem Jahr passiert. Felsen und Erde sind den Berg hinuntergerutscht, weil der gefrorene Boden aufgetaut ist. Wie geht es den Menschen aus Blatten heute? Hier lernst du eine Familie kennen:

Noch nicht genug vom Rätseln?

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