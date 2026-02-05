Das Eis knackt – was tust du jetzt? Die Gefahren auf zugefrorenen Seen werden oft unterschätzt. Teste dein Wissen rund ums Eisbrechen und erfahre in den «SRF Kids News», wie du dich im Notfall richtig verhältst.

Ein zugefrorener See sieht im Winter oft verlockend aus. Viele möchten darüber laufen, spielen oder Schlittschuh fahren. Doch das Eis ist oft dünner, als es aussieht. Woran erkennst du, ob du wirklich aufs Eis darfst? Und was machst du, wenn jemand einbricht oder du selbst im kalten Wasser landest? Die «SRF Kids News» zeigen dir, wie du Gefahren erkennst und im Notfall richtig reagierst.

