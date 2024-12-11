Legende: SRF/Lukas Maeder

Stefan Bachmann (geb. 1993 in Boulder, Colorado USA) ist schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger und lebt in der Nähe von Zürich. Von Charles Dickens und C.S. Lewis inspiriert begann er mit gerade einmal sechzehn Jahren, an seinem ersten Roman zu schreiben. 2012 publizierte er dann «The Peculiar». Der Fantasy-Roman wurde in Amerika ein Riesenerfolg und auch in der Schweiz hat die Übersetzung mit dem Titel «Die Seltsamen» grosse Beachtung gefunden. Neben seiner Arbeit als Schriftsteller studiert Bachmann seit seinem elften Lebensjahr Musik an der Zürcher Hochschule der Künste.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Die Seltsamen» (2012, deutsche Übersetzung 2014). Feen, Elfen und Kobolde: Seltsame Lebewesen bevölkern Stefan Bachmanns farbenprächtiges Fantasy-Debüt. Ein Steampunk-Buch, das sich liest, wie wenn Charles Dickens am Werk gewesen wäre. Denn die Welt, die Stefan Bachmann beschreibt, ist unheimlich, düster und verrusst. Schauplatz ist das viktorianische England. Die Hauptfigur, ein Junge – halb Mensch, halb Elf – muss seine Heimat vor dem Untergang retten. Er ist der Auserwählte, der eine Invasion der Seltsamen aus der Feenwelt verhindern kann. Ein Wettrennen gegen die Zeit, das sowohl Teenager als auch Fantasy-affine Erwachsene zu begeistern vermag. (Annette König, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Release The Wolves». Harper Collins (US), 2024.

«Cinders & Sparrows». Harper Collins (US), 2020 / «Die letzten Hexen von Blackbird Castle». Diogenes, 2023.

«A Drop of Night». Harper Collins (US), 2016 / «Palast der Finsternis». Diogenes, 2017.

«The Whatnot». Harper Collins (US), 2013 / «Die Wedernoch». Diogenes, 2014.

«The Peculiar». Harper Collins (US), 2012 / «Die Seltsamen». Diogenes, 2014.