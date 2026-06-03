Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson ist mit 75 Jahren gestorben.

Sein musikalisches Spezialgebiet waren Balladen. Bekannt war er unter anderem für sein Duett mit Céline Dion aus dem Film «Die Schöne und das Biest».

Laut einer Mitteilung der Familie starb der R&B-Sänger an den Folgen eines Schlaganfalls.

Legende: 25. Februar 1993: Celine Dion und Peabo Bryson singen den Song «Beauty and the Beast», für den sie den Grammy für die beste Pop-Gesangsdarbietung einer Gruppe oder eines Duos erhielten. AP Photo/Reed Saxon, File

Die «Stimme der Liebe» und ein Nummer-1-Hit

Für seine Duette mit bekannten Interpretinnen, wie der Kanadierin Céline Dion, hat Paebo den Spitznamen «Stimme der Liebe» («Voice of Love») erhalten, schrieb die «New York Times».

Einen Grammy bekam er unter anderem für den Titelsong des Disney-Films «Die Schöne und das Biest» (1991). Mit dem Lied «A Whole New World» aus dem Soundtrack von Disneys «Aladdin» (1992, mit Regina Belle) stiess er damals Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.

«Sein Vermächtnis und seine Musik werden noch über Generationen hinweg weiterleben», verabschiedete seine Familie den Sänger in einer Erklärung.