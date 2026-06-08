Der Chanson-Sänger Patrick Bruel wurde am Montagmorgen im Rahmen einer Untersuchung wegen sexueller Gewalt, die sich «in diesem Stadium auf 13 mutmassliche Opfer» bezieht, in Polizeigewahrsam genommen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft von Nanterre mit und bestätigte damit Informationen von franceinfo.

Die laufenden Ermittlungen beziehen sich auf «von drei Frauen gemeldete Vorfälle, die Patrick Bruel sexueller Übergriffe und versuchter Vergewaltigung» zwischen 1997 und 2001 beschuldigen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Legende: Der Chanson-Sänger («Casser la voix», «Place des grands hommes») sieht sich in Frankreich mit vier Anzeigen wegen Vergewaltigung konfrontiert sowie mit einer gerichtlichen Untersuchung wegen sexueller Übergriffe in Belgien. KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Zudem gehe es um Fälle von Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung, sexuellen Übergriffen und Belästigung, die von weiteren Frauen in Frankreich und Belgien angezeigt wurden. Bruel bestreitet die Vorwürfe.

Konzert-Absagen

Der 67‑Jährige kündigte am Freitag die Absage eines Grossteils seiner kommenden Tournee an, die Mitte Juni in Paris beginnen sollte. Drei Auftritte in Montréal wurden bereits am Mittwoch vom Veranstalter abgesagt.

Mehrere Konzerte im Herbst sind derzeit weiterhin geplant.