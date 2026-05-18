- Das Pokémon-Universum ist bald um eine Attraktion reicher: Ein japanischer Flughafen nennt sich ab Sommer «Pokémon With You Airport». Er wird der weltweit erste Flughafen mit den Fantasiewesen im Namen sein.
- Die kolumbianische Musiklegende Totó la Momposina ist tot. Die «Königin der Cumbia» prägte über Jahrzehnte die musikalische Identität ihres Landes und machte Kolumbiens Folklore weltweit bekannt.
- Die New Yorker Auktionshäuser fuhren für die Frühjahrsversteigerungen grosse Sammlungen auf – mit Erfolg. Und die Rekorde purzelten: Unter anderem wurde ein Jackson-Pollock-Werk für 181 Millionen US-Dollar verkauft.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Pokémon-Aktion soll japanischer Erdbeben-Region helfen
- Die «Königin der Cumbia» ist 85-jährig verstummt
- Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft
- «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere
- Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
- Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»