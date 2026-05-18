«Spektakulär» – Paris staunt über neue Brücken-Kunst

Die Pianistin Manon Mullener erhält den Swiss Jazz Award 2026

Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geht an Wolfgang Tillmans

Erster Pokémon-Flughafen eröffnet bald in Japan

Die «Königin der Cumbia» ist 85-jährig verstummt

Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft

«Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere

Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt