- Die älteste Brücke von Paris ist verschwunden: Der Künstler JR – bekannt als «der französische Banksy» – hat eine riesige «Höhle» über der Pont Neuf aufgeblasen.
- Sie zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der Schweizer Jazzszene: die Westschweizer Pianistin Manon Mullener. Für ihre Leistungen erhält sie nun den Swiss Jazz Award 2026.
- Sein Werk verbindet ästhetische Sensibilität mit einem politischen Interesse, urteilt die Jury: Dafür wird der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans mit dem Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geehrt.
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Themen in diesem Liveticker
- «Spektakulär» – Paris staunt über neue Brücken-Kunst
- Die Pianistin Manon Mullener erhält den Swiss Jazz Award 2026
- Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geht an Wolfgang Tillmans
- Erster Pokémon-Flughafen eröffnet bald in Japan
- Die «Königin der Cumbia» ist 85-jährig verstummt
- Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft
- «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere
- Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
- Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»