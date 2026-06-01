- Der renommierte Regisseur Jafar Panahi kam mitten im Krieg in den Iran zurück – trotz einer anstehenden Haftstrafe. Die Hoffnungen auf eine Revision blieben jedoch aus: Ein Revolutionsgericht bestätigte das ursprüngliche Urteil.
- Der diesjährige Pavillon der Serpentine Gallery in den Kensington Gardens in London ist eröffnet. Das mexikanische Studio Lanza Atelier hat die Backstein-«Schlange» entworfen.
- Kim de l'Horizon gewinnt zwei Preise an den 51. Mülheimer Theatertagen. Für das Stück «Die kleinen Meerjungraun» wurde Kim de l'Horizon mit dem Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet.
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Themen in diesem Liveticker
- Einspruch abgelehnt: Jafar Panahi bekommt einjährige Haftstrafe
- «Schlange» aus Backstein: Serpentine-Pavillon in London eröffnet
- Doppelerfolg für Kim de l'Horizon bei den Mülheimer Theatertagen
- Fotografin Elfie Semotan gestorben
- Auftakt des Pride Month: Manhattan wird zu einem «Nachtclub»
- US-Schauspieler wurde in seinem Vorgarten aufgefunden
- Aarau wird 2030 Kulturhauptstadt der Schweiz
- Schiffswracks wie aus «Fluch der Karibik» entdeckt – in echt
- «Unberührte Zeitkapsel»: Wrack aus dem 18. Jahrhundert entdeckt
- «Toy Story 5» mit neuem Taylor-Swift-Song