- Die Kunstbiennale von Venedig ist eröffnet, begleitet von Diskussionen um die Teilnahme Russlands und Israels.
- Museen bewahren Geschichte und dienen als Bildungseinrichtungen. Doch wie steht es um Sie? Eine Umfrage in den USA ergab: Etwa 85 Prozent aller Museen dort haben ein Wartungs- und Reparaturproblem.
- Die Figur Neytiri im Film «Avatar» hatte für Regisseur James Cameron ein reales Vorbild: die Schauspielerin Q’orianka Kilcher. Die hat nun Klage eingereicht – wegen «Gesichts-Diebstahls».
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Themen in diesem Liveticker
- Ungewöhnliche Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig startet
- Strukturelle Probleme könnten Sammlungen gefährden
- «Gesichts-Diebstahl»: Schauspielerin verklagt «Avatar»-Regisseur
- Biennale in Venedig: Demonstration vor dem russischen Pavillon
- Zürcher Fotopionier René Groebli stirbt 98-jährig
- Iran nimmt nicht an der Biennale in Venedig teil
- Blake Lively vs. Justin Baldoni: Prozess abgesagt
- Wikingermünzen: Norwegischen Schatzsuchern gelingt Sensationsfund
- Oscar-Academy ändert Regeln für internationale Filme