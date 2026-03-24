- Nach seinem Oscar-Gewinn hat Russland den Filmemacher Pavel Talankin («Ein Nobody gegen Putin») als «ausländischen Agenten» eingestuft. Sein Film wurde verboten.
- Markus Hinterhäuser ist nicht länger Intendant der Salzburger Festspiele. Differenzen über seinen Führungsstil führten zur sofortigen Trennung. Die Suche nach einer Nachfolge läuft bereits.
- Netflix lanciert im April «Stranger Things: Tales of 1985», eine animierte Version der Sci-Fi-Horrorserie.
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Themen in diesem Liveticker
- Pavel Talankin wird von Russland für kritischen Dokfilm bestraft
- Aus für Markus Hinterhäuser wegen «unüberbrückbarer Differenzen»
- «Stranger Things»: Das Grauen kehrt als Animations-Serie zurück
- «Harry Potter» kehrt zurück: Trailer zur Serie veröffentlicht
- Trump als WC-Schüssel ist «Karikatur des Jahres»
- Nach «Late Show»-Ende: US-Satiriker hat neue Aufgabe
- Umbau des Kennedy Center: Denkmalschützer verklagen Trump
- Fussballstar Haaland kauft Buch für 106'000 Franken
- Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
- Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben