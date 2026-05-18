- Einer der einflussreichsten Jazz-Saxophonisten, Sonny Rollins, ist mit 95 Jahren gestorben.
- Wegen Finanzproblemen: «Das Zelt» stoppt seine Tournee ab 30. Mai – 73 Künstler sind betroffen. Der Direktor Adrian Steiner bleibt dennoch optimistisch.
- Die Jazz-Töne von Pianist Vince Guaraldi sind musikalisches Markenzeichen der «Peanuts»-TV-Specials. Das US-Innenministerium soll sie unerlaubt verwendet haben – und bekommt jetzt Ärger.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- «Saxophone Colossus» Sonny Rollins ist tot
- «Das Zelt» pausiert wegen Liquiditätsengpässen ihre Tournee
- Verwendung von «A Charlie Brown Christmas»-Musik sorgt für Zoff
- «Spektakulär» – Paris staunt über neue Brücken-Kunst
- Pianistin Manon Mullener erhält den Swiss Jazz Award 2026
- Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geht an Wolfgang Tillmans
- Erster Pokémon-Flughafen eröffnet bald in Japan
- Die «Königin der Cumbia» ist 85-jährig verstummt
- Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft
- «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere