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Kulturquiz Wie heisst das neue Album von Harry Styles? Testen Sie Ihr Wissen

24.03.2026, 11:32

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In welches Tier verwandelt sich die Heldin des neuen Pixar-Films? Wie lautete der allererste Tweet vor 20 Jahren? Wie heisst der Schweizer ESC-Song 2026? Haben Sie alle jüngsten Kulturmomente mitbekommen? Finden Sie’s heraus – testen Sie Ihr Wissen im Kulturquiz.

Die Quizwelt auf SRF

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Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Radio SRF 2 Kultur, Kulturplatz Talk, 20.3.2026, 9:03 Uhr ; 

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