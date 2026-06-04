Die französisch-iranische Künstlerin Marjane Satrapi ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus ihrem Umfeld.

Weltweite Bekanntheit erlangte Satrapi durch den Comic und den Film «Persepolis».

«Marjane Satrapi ist etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod von Mattias Ripa, ihrem Ehemann und der Liebe ihres Lebens, vor Kummer gestorben», heisst es in einer Erklärung ihrer Angehörigen, die der AFP übermittelt wurde. Der Produzent, Schauspieler und Drehbuchautor Mattias Ripa starb 2025.

Legende: Marjane Satrapi lebte in Paris. Seit 2006 besass sie neben der iranischen auch die französische Staatsangehörigkeit. (Aufnahme von 2023) Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Marjane Satrapi lebte seit etwa 30 Jahren in Frankreich. Nicht nur ihre Comics, sondern auch ihre Filme erlangten grosse Bekanntheit. Die Verfilmung von «Persepolis» als Animationsfilm, der auf der Comic-Reihe basiert, erzählte detailliert von der Kindheit der Autorin im Iran während der Islamischen Revolution und anschliessend von ihrem Exil in Europa. Der Film erhielt 2007 den Preis der Jury beim Festival von Cannes.