Die französisch-iranische Künstlerin Marjane Satrapi ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus ihrem Umfeld.

Weltweite Bekanntheit erlangte Satrapi durch den Comic und den Film «Persepolis».

«Marjane Satrapi ist etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod von Mattias Ripa, ihrem Ehemann und der Liebe ihres Lebens, vor Kummer gestorben», heisst es in einer Erklärung ihrer Angehörigen, die der AFP übermittelt wurde. Der Produzent, Schauspieler und Drehbuchautor Mattias Ripa starb 2025.

Legende: Marjane Satrapi lebte in Paris. Seit 2006 besass sie neben der iranischen auch die französische Staatsangehörigkeit. (Aufnahme von 2023) Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Marjane Satrapi lebte seit etwa 30 Jahren in Frankreich. Nicht nur ihre Comics, sondern auch ihre Filme erlangten grosse Bekanntheit. Die Verfilmung von «Persepolis» als Animationsfilm, der auf der Comic-Reihe basiert, erzählt detailliert von der Kindheit der Autorin im Iran – während der Islamischen Revolution – und anschliessend von ihrem Exil in Europa. Der Film erhielt 2007 den Preis der Jury beim Festival von Cannes.

Legende: Im Film «Persepolis» probt Marjane den Aufstand im Kleinen: mit Iron Maiden und Punk. Das können die Revolutionswächterinnen gar nicht verstehen. IMAGO/EntertainmentPictures

Ihr 2004 erschienener, ebenfalls im Iran angesiedelter Comic «Poulet aux Prunes» wurde 2011 verfilmt.

Aufgewachsen in Teheran

Satrapi wurde 1969 in der nordiranischen Stadt Rascht geboren und wuchs in Teheran auf. Als Jugendliche wurde sie Mitte der Achtzigerjahre von ihren Eltern nach Wien geschickt, um den politischen Repressionen nach der Islamischen Revolution und dem verheerenden Iran-Irak-Krieg zu entgehen. Später zog sie nach Frankreich und entwickelte sich zu einer der international bekanntesten iranischen Comic-Künstlerinnen ihrer Generation.

«Frau, Leben, Freiheit»

Marjane Satrapi arbeitete auch als Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Sie galt als wichtige Stimme für Meinungsfreiheit, Frauenrechte und eine differenzierte Sicht auf die iranische Gesellschaft. Zu den Protesten im Iran nach dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini veröffentlichte sie 2023 den Band «Frau, Leben, Freiheit».

Im Januar 2025 machte Satrapi Schlagzeilen, als sie eine Auszeichnung mit dem höchsten Verdienstorden Frankreichs, der Ehrenlegion, aus Protest ablehnte. «Die Revolution der Frauen im Iran zu unterstützen, kann sich nicht darauf beschränken, Fotos mit Opfern oder Prominenten bei den Gedenkfeiern zum Tod von Mahsa Amini zu machen», sagte Satrapi damals.