Bild 1 von 11. Hochhäuser – egal, wie man sie findet, architektonisch sind sie auf jeden Fall preiswürdig. Der Branchen-Award, der Internationale Hochhaus-Preis, wird alle zwei Jahre vergeben. Ein Überblick über die imposantesten Kandidaten 2026/27. Hier das Greenland Hangzhou Century Center (Hangzhou, China).

Bildquelle: Hangzhou Greenland.

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