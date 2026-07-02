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Internationaler Hochhaus-Preis Diese Hochhäuser spielen ganz oben mit

Alle zwei Jahre wird der Internationale Hochhaus-Preis vergeben. Das sind die imposantesten Nominierten 2026 / 27.

02.07.2026, 17:49

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  • Bild 1 von 11. Hochhäuser – egal, wie man sie findet, architektonisch sind sie auf jeden Fall preiswürdig. Der Branchen-Award, der Internationale Hochhaus-Preis, wird alle zwei Jahre vergeben. Ein Überblick über die imposantesten Kandidaten 2026/27. Hier das Greenland Hangzhou Century Center (Hangzhou, China). Bildquelle: Hangzhou Greenland.
    Nachtszene mit beleuchteten modernen Gebäuden und deren Reflexion im Wasser.
  • Bild 2 von 11. Mit dem Hochhaus-Preis werden Hochhäuser ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit, äussere Gestaltung und innere Raumqualitäten vorbildlich verbinden. Sany IROOTECH Headquarters (Guangzhou, China). Bildquelle: Dave Burk / SOM.
    Moderne Glasgebäude mit geometrischem Muster, blauer Himmel im Hintergrund.
  • Bild 3 von 11. Weitere Kriterien sind soziale und städtebauliche Aspekte, innovative Bautechnik und Wirtschaftlichkeit. JOMOO Headquarters (Xiamen, China). Bildquelle: Chen Hao / OMA.
    Stadtbild mit modernen Hochhäusern und einem Gebäude mit auffälligem Design.
  • Bild 4 von 11. Voraussetzung für die Nominierung: Das Hochhaus muss 100 Meter hoch und in den vergangenen zwei Jahren fertiggestellt worden sein. ZIN (Brüssel, Belgien). Bildquelle: Jaspers-Eyers Architects/Philippe Van Gelooven .
    Moderne Bürogebäude in einer Stadtlandschaft mit blauem Himmel.
  • Bild 5 von 11. Aus über 1000 neuen Hochhäusern weltweit wurden für 2026/27 30 Projekte aus zwölf Ländern auf fünf Kontinenten nominiert. AGE 360 (Curitiba, Brasilien). Bildquelle: Manuel Sá.
    Hoher, moderner Turm mit geometrischer Fassade, umgeben von Bäumen und Stadtlandschaft.
  • Bild 6 von 11. Der Hochhaus-Preis ist mit 50'000 Euro dotiert. Der Betrag wird in der Regel für wohltätige Zwecke gespendet, so die Veranstalter. vivo Smartphone Headquarters (Shenzhen, China). Bildquelle: Kris Provoost.
    Moderne Hochhäuser in einer städtischen Umgebung mit blauem Himmel.
  • Bild 7 von 11. Der Award basiert auf einem Nominierungsverfahren – Planende können sich also nicht direkt selbst bewerben. 130 Little Collins Street (Melbourne, Australien). Bildquelle: Peter Clarke.
    Hohe moderne Gebäude in einer städtischen Umgebung mit Glasfassade.
  • Bild 8 von 11. Der Gewinner des Hochhaus-Preises wird am 3. November in der Paulskirche in Frankfurt am Main gekürt. Shenzhen Transsion Holdings Headquarters (Shenzhen, China). Bildquelle: Markus Oleniuk .
    Hohe moderne Gebäude mit Menschen, die auf einem Bürgersteig gehen.
  • Bild 9 von 11. Nach wie vor werden in China, gefolgt von den USA und Australien, die meisten Hochhäuser gebaut, heisst es vom Deutschen Architekturmuseum. 88 Walker (Sydney, Australien). Bildquelle: Tyrone Branigan.
    Hohe moderne Gebäude neben einem historischen weissen Gebäude an einer belebten Strasse.
  • Bild 10 von 11. Daneben sind auch Argentinien und Brasilien, sowie Singapur spannende Hotspots für Hochhausarchitektur. Irwell Hill Residences (Singapur). Bildquelle: Finbarr Fallon / MVRDV .
    Zwei hohe Wolkenkratzer mit ungewöhnlichem Design und einer breiten Strasse im Vordergrund.
  • Bild 11 von 11. Einstige Besonderheiten wie grossflächige Begrünungen gehören beim Hochhausbau mittlerweile zum Standard. One Pearl Bank (Singapur). Bildquelle: Finbarr Fallon.
    Hochhaus vor einer städtischen Skyline mit bewölktem Himmel.
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