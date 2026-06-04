Es gibt Kinderfragen, bei denen zucken Eltern vielleicht zuerst zusammen: Wie nennt man «das da unten»? Was ist Selbstbefriedigung? Warum stöhnt man beim Sex? Nicht allen fällt es leicht, offen über Aufklärung und Sexualität zu sprechen. Zum Glück gibt es moderne Bücher, die solche Gespräche erleichtern.

Für Vorschulkinder

1. «Lina, die Entdeckerin»

Lina ist ein neugieriges Mädchen, das auch auf Entdeckungsreise auf dem eigenen Körper geht. Anschaulich und in gut proportionierten Abschnitten, ergänzt von fröhlichen Illustrationen, wird genau und wertfrei erklärt, woraus das weibliche Geschlechtsorgan besteht, wie man sich richtig pflegt, was geschieht, wenn man erwachsen wird und welche Gefühle ausgelöst werden können. So bekommen die Kinder einen positiven Zugang zum eigenen Körper. Besonders schön: wie selbstverständlich Diversität dargestellt wird.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Achse/Collage SRF Katharina Hotter, Lisa Sonnberger, Flo Staffelmayr: «Lina, die Entdeckerin». 32 Seiten. Achse, 2021. Ab 4 Jahren.

2. «Bruno will hoch hinaus»

Dieses Bilderbuch ist das Pendant zu «Lina» für Jungen. Es geht auch hier um einen selbstbewussten und natürlichen Umgang mit dem eigenen Körper. Nah an der Kinderwelt beantwortet das Buch die wichtigsten Fragen – zum Beispiel, wie es sein kann, dass auch der Penis aufgeregt ist. Auch dieses Buch legt Wert darauf, die Vielseitigkeit an Körperformen und Hautfarben zu zeigen und mit klassischen Rollenbildern aufzuräumen. Gleichzeitig werden die Lesenden darin bestärkt, Grenzen zu setzen.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Achse Verlag/Collage SRF Sabine Ziegelwanger, Flo Staffelmayr, Anna Horak: «Bruno will hoch hinaus». 32 Seiten. Achse, 2022. Ab 4 Jahren.

Für Primarschulkinder

1. «Klär mich auf»

Das Buch versammelt 101 Fragen von Schulkindern zu biologischen Fakten, aber auch zu emotionalen Aspekten: Kriegt man jedes Mal beim Sex Kinder? Wieso hat man ein komisches Gefühl, wenn man an Sex denkt? Kann man auch nicht in die Pubertät kommen?

Die handgeschriebenen Zettel sind abgedruckt, eine Sexualpädagogin beantwortet die Fragen präzis, kurz, zugänglich, auf Augenhöhe mit den Kindern. Ein Buch, das einlädt, darin zu blättern und das herauszupicken, was einen gerade interessiert.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Klett Kinderbuch/Collage SRF Katharina von der Gathen. «Klär mich auf!» 208 Seiten. Klett Kinderbuch, 2025. Ab 8 Jahren.

2. «Peinlich war gestern!»

Humorvoll und zugänglich spricht dieses Buch viele Themen an, die Kinder interessieren. Es ist eingeteilt in Kapitel über Mädchen, über Jungen, über Liebe, Geschlechtsverkehr, Verhütung, Schwangerschaft und Geburt.

Auch dieses Buch behandelt nicht nur biologische Fakten und Vorgänge, sondern ebenso emotionale Fragen. Das Thema «Queerness» findet am Rand statt, ein wichtiger Fokus wird auf universelle Themen wie Selbstliebe und Grenzen gelegt.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Naro/Collage SRF Johanna Müller: «Peinlich war gestern!». 73 Seiten. Naro, 2025. Ab 8 Jahren.

Für Teenager

1. «Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?»

Ein Buch, das erklärt, was «queer» bedeutet und wie vielseitig sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten sind. Die Informationen sind angereichert mit kurzen Interviews von Menschen, die von ihren ganz persönlichen Erfahrungen erzählen. Mit Antworten auf Fragen wie «Wie hat dein Umfeld reagiert?» oder «Mit welchen Vorurteilen warst du konfrontiert?» werden individuelle Lebenserfahrungen fassbar.

Ausserdem wird die Leserschaft auch immer wieder aufgefordert, über die eigenen Erwartungen, Ansprüche und Bedürfnisse nachzudenken.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Migo/Collage SRF Julian Wenzel, Linda Becker: «Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?». Nur als E-Book erhältlich. 128 Seiten. Migo, 2024. Ab 11 Jahren.

2. «Fucking, fucking schön»

In zehn Geschichten geht es um die ersten sexuellen Erfahrungen von fiktiven Jugendlichen: den ersten Kuss, den ersten Geschlechtsverkehr, aber auch um die erste Konfrontation mit einem Hardcore-Porno oder ungewollte Berührungen.

Jede Geschichte hat einen eigenen Sound, der die Figuren authentisch erscheinen lässt. Stets auf Augenhöhe mit den Jugendlichen, geht die Autorin mit deren Unerfahrenheit respektvoll um und macht Mut, die eigene Sexualität nicht an Normen zu messen.