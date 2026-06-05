Sagen sind per se literarisch, schon aufgrund ihrer Zutaten: Die einfache Erzählung, der geografisch definierte Schauplatz, die Handlung, die für etwas Allgemeineres steht. Dazu greift häufig das Übersinnliche oder Unerklärliche ein. Kein Wunder, bedienen sich Autorinnen und Autoren immer wieder bei Sagenstoffen und schreiben sie weiter. Ohne Schiller wäre Tell vielleicht nie zu grossem Ruhm gekommen. Ohne Frisch wäre er der unberührbare Sockelheld geblieben. Auch die Alpensagen sind literarische Inspirationsquellen, vom «Sennentuntschi» Hansjörg Schneiders über Tim Krohns «Vrenelis Gärtli» bis zum Pilatusdrachen in Martina Clavadetschers jüngstem Roman «Die Schrecken der anderen». Sagen spiegeln die Werte einer Gesellschaft und das (nicht) erwünschte Verhalten ihrer Individuen. Literatur, die sich auf Sagen bezieht, problematisiert diese Werte und Bilder. Diese spannende Wechselwirkung zwischen Sagen und Literatur erheben wir zum Hauptthema des Tages der Schweizer Literatur bei SRF am 9. Juni. Wir lassen Literaturstudierende «Sagen unserer Zeit» schreiben und hören und besprechen diese auf SRF 2 Kultur mit Experten.

Das Publikum schreibt mit!

Auf Radio SRF 1 verfasst der Walliser Autor Wilfried Meichtry zwischen 7.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Sage und zwar in ständigem Austausch mit dem Publikum. Die Arbeit am Text kann Online mitverfolgt werden und im Laufe des Tages gibt es immer wieder Gelegenheit, dem Autor Inputs zu geben, wie die Geschichte weitergehen könnte. Machen Sie mit!