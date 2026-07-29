Am 31. Juli wäre DJ Kavinsky 51 Jahre alt geworden – nun ist er überraschend gestorben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage der Agentur AFP mit. Die Todesursache ist derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft teilte jedoch mit, dass die Ersthelfer am Dienstagabend keine verdächtigen Anhaltspunkte vor Ort entdeckt hätten.

«Nightcall», ein ikonischer Track

Kavinsky, mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey, war insbesondere für seinen Titel «Nightcall» bekannt. Der Song von 2010 erlangte als ikonischer Titel-Soundtrack des Films «Drive» (2011) mit Ryan Gosling weltweite Bekanntschaft. Ausserdem wurde «Nightcall» während der Olympischen Spiele 2024 in Paris gemeinsam mit der Band Phoenix und dem belgischen Star Angèle neu interpretiert.