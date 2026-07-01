Victor Willis, Frontmann der Disco-Band Village People, ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Willis war Leadsänger und Co-Autor von «Y.M.C.A.», «Go West» und «In The Navy».

Er verstarb am Dienstag nach kurzer Krankheit.

Legende: Die Disco-Sensation Village People mit dem nun verstorbenen Victor Willis oben in der Mitte. (Aufnahme von 1979) Keystone/AP Photo/Can't Stop Productions

Der Tod des Musikers wurde auf der Facebook-Seite der Village People bekannt gegeben. Die britische «BBC» hatte berichtet.

Village People wurden in den 1970er-Jahren zu internationalen Stars. Charakteristisch für die Band: ihre Auftritte in Verkleidungen archetypischer Macho-Charaktere. Willis war abwechselnd Polizist und Marineoffizier. 1980 verliess er die Band und führte jahrelang einen Rechtsstreit um das Urheberrecht an den von ihm geschriebenen Songs.

Willis’ Über-Hit «Y.M.C.A.» wurde bei der Veröffentlichung 1978 zur Hymne der Schwulenbewegung. In den letzten Jahren bekam der Song ein zweites Leben: Er wurde von Donald Trump – mit Zustimmung der Band – für seine Zwecke vereinnahmt. Auf Kritik daran erwiderte Willis: «Die Village People treten sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner auf. Wir sind keine politische Gruppe.»