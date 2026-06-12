Die Schweizer Band Hecht spielt im Sommer 2027 ein Konzert im Stadion Letzigrund in Zürich.

Das Konzert war innerhalb von 90 Minuten ausverkauft.

Es wird der bisher grösste Auftritt der Luzerner Gruppe. Erst kürzlich füllte die US-Band Metallica das Letzigrund-Stadion, in dem rund 50'000 Besuchende Platz haben. Auch Taylor Swift oder Madonna spielten hier. Nun werden sich Hecht am 12. Juni 2027 «ihren waghalsigsten Bubentraum erfüllen und mit all ihren alten und neuen Fans die bisher grösste Show ihrer Karriere» spielen. Das teilte die Gadget Entertainment Group mit.

Das Konzert ist ein weiterer Meilenstein der fünfköpfigen Band um Frontmann Stefan Buck. Ihre «Lovers»-Tour war ausverkauft und führte durch die Schweiz, Deutschland und Österreich. Sie spielten in der St. Jakobshalle in Basel, in der Berner Festhalle und im Zürcher Hallenstadion.

Mit dem Song «Mon Amour» landeten sie im September für eine Woche in den Top Ten der Schweizer Hitparade. An den Swiss Music Awards im März räumten Hecht ausserdem ab und holten gleich vier Steine nach Hause, darunter den für den besten Live-Act. Kurz später gab es den Prix Walo als beste Pop/Rock-Band obendrauf.