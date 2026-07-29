Mit dem Titel-Soundtrack aus «Drive» erlangte er weltweite Bekanntheit – nun ist DJ Kavinsky überraschend gestorben.

Am 31. Juli wäre DJ Kavinsky 51 Jahre alt geworden – nun ist er überraschend gestorben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage der Agentur AFP mit. Die Todesursache ist derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft teilte jedoch mit, dass die Ersthelfer am Dienstagabend keine verdächtigen Anhaltspunkte vor Ort entdeckt hätten.

«Nightcall», ein ikonischer Track

Kavinsky, mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey, war insbesondere für seinen Titel «Nightcall» bekannt. Der Song von 2010 erlangte als ikonischer Titel-Soundtrack des Films «Drive» (2011) mit Ryan Gosling weltweite Bekanntheit. Ausserdem wurde «Nightcall» während der Olympischen Spiele 2024 in Paris gemeinsam mit der Band Phoenix und dem belgischen Star Angèle neu interpretiert.

Wie Medien unter Bezug auf die Staatsanwaltschaft weiter berichteten, wurde eine Untersuchung zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet. Am Ort des Geschehens hätten die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte keine verdächtigen Hinweise festgestellt, teilte die Staatsanwaltschaft demnach mit. Nach Informationen von «Le Parisien» werde die Möglichkeit eines Schlaganfalls geprüft.

Frankreichs Kulturministerin Catherine Pégard würdigte Kavinsky auf der Plattform X als einen besonderen Künstler, dessen zugleich tanzbare und nostalgische Musik Menschen weltweit begeistert habe.