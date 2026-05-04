Geheimsprachen sind faszinierend und vielleicht haben Sie sich auch schon gedacht, es wäre toll, eine zu beherrschen. Für Momente, wo man einen Gesprächsinhalt nicht gerne mit der Allgemeinheit teilt. Ohne es zu wissen, verwenden wir oft Wörter, die von Geheimsprachen abstammen. Etwa Bammel, malochen oder der Ausspruch «Hals und Beinbeinbruch». Letzteres wünschen wir Ihnen jetzt beim Quiz.

Die Quizwelt auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.