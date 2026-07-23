Sie klingen nach Ferien und alten Dessertkarten: Glace-Coupes erzählen Geschichten. Ein Quiz über eisige Ursprünge.

Coupe Romanoff, Coupe Dänemark oder Bananensplit: Der Glacebecher hat schon viele Sonntagsspaziergänge versüsst. Über die Jahre sind unzählige Kreationen entstanden, manche sind längst Klassiker.

Doch wie kam die Glace überhaupt in die Schweiz? Und was verraten die Namen der berühmten Coupes über ihre Herkunft? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.