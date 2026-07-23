Coupe Romanoff, Coupe Dänemark oder Bananensplit: Der Glacebecher hat schon viele Sonntagsspaziergänge versüsst. Über die Jahre sind unzählige Kreationen entstanden, manche sind längst Klassiker.
Doch wie kam die Glace überhaupt in die Schweiz? Und was verraten die Namen der berühmten Coupes über ihre Herkunft? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.
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Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt!