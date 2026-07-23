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«3 vo 5» – das Kultquiz Von Nesselrode bis Melba: Was steckt hinter den Glace-Coupes?

Sie klingen nach Ferien und alten Dessertkarten: Glace-Coupes erzählen Geschichten. Ein Quiz über eisige Ursprünge.

23.07.2026, 09:18

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Coupe Romanoff, Coupe Dänemark oder Bananensplit: Der Glacebecher hat schon viele Sonntagsspaziergänge versüsst. Über die Jahre sind unzählige Kreationen entstanden, manche sind längst Klassiker.

Doch wie kam die Glace überhaupt in die Schweiz? Und was verraten die Namen der berühmten Coupes über ihre Herkunft? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Die Quizwelt auf SRF

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Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! 

Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Radio SRF 1, 21.7.2026, 14:00 Uhr ; 

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