 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Anmeldung für den 14. Juni «Persönlich» mit Marc Sway und Sarah van Berkel

Am Sonntag, 14. Juni, lädt Sie Gastgeber Dani Fohrler in die Radio Hall in Zürich ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.

28.05.2026, 16:43

Teilen
Zwei lachende Personen vor rosa Hintergrund.
Legende: Der Musiker Marc Sway und die ehemalige Eiskunstläuferin Sarah van Berkel sind Gäste in der Sendung «Persönlich». Bildmontage: SRF

Beide Gäste erzählen aus ihrem Leben.

  • Marc Sway, Musiker
  • Sarah van Berkel, ehemalige Eiskunstläuferin, Europameisterin

Die Talk-Sendung «Persönlich» tourt durchs Land. Jeden Sonntag sendet Radio SRF 1 aus einer anderen Schweizer Stadt oder aus der Radio Hall Zürich.

Melden Sie sich hier an

Datum: Sonntag, 14. Juni 2026

Ort: Radio Hall, Fernsehstrasse 1–4, Zürich, 8052 Zürich
(Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist verlinkt hier).

Eintreffen bis: 09.30 Uhr

Beginn der Sendung: 10.00 Uhr

Moderation: Dani Fohrler

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.

Podcast Persönlich

«Persönlich» ist die erste Live-Radio-Talksendung der Schweiz. Sie wird jede Woche von über 400'000 Hörerinnen und Hörern am Radio verfolgt. Jede Woche reden Menschen über ihr Leben, sprechen über ihre Wünsche, Interesse, Ansichten und Meinungen. «Persönlich» ist kein heisser Stuhl und auch keine Informationssendung, sondern ein Gespräch zur Person und über ihr Leben. Im «Persönlich» sind Gäste eingeladen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen etwas zu sagen haben, das über den Tag hinaus Gültigkeit hat

Weitere Audios und Podcasts

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)