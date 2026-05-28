Am Sonntag, 14. Juni, lädt Sie Gastgeber Dani Fohrler in die Radio Hall in Zürich ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.

Der Musiker Marc Sway und die ehemalige Eiskunstläuferin Sarah van Berkel sind Gäste in der Sendung «Persönlich».

Beide Gäste erzählen aus ihrem Leben.

Marc Sway , Musiker

, Musiker Sarah van Berkel, ehemalige Eiskunstläuferin, Europameisterin

Die Talk-Sendung «Persönlich» tourt durchs Land. Jeden Sonntag sendet Radio SRF 1 aus einer anderen Schweizer Stadt oder aus der Radio Hall Zürich.

Melden Sie sich hier an

Datum: Sonntag, 14. Juni 2026

Ort: Radio Hall, Fernsehstrasse 1–4, Zürich, 8052 Zürich

(Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Anfahrtsweg ist verlinkt hier).

Eintreffen bis: 09.30 Uhr

Beginn der Sendung: 10.00 Uhr

Moderation: Dani Fohrler

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.