Für Touristen sind die nostalgischen Kleinseilbahnen pures Abenteuer – für Bergbauern oft die einzige Verbindung zur Aussenwelt. Doch hohe Kosten und strenge Auflagen gefährden ihre Existenz.

Seit August 2023 sind die Kleinseilbahnen der Zentralschweiz offiziell in der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz aufgeführt. Rund 20 Prozent der Alpen sind nur mit diesen Kleinseilbahnen erschlossen.

Zunehmend ziehen sie auch Touristen an, die das authentische Bergerlebnis suchen. Von den rund 250 kantonal bewilligten Kleinseilbahnen in der Schweiz sind etwa die Hälfte öffentlich zugänglich.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die Kleinluftseilbahn Fell-Spis ist Teil eines Systems und führt weiter zur Spis-Sinsgäu-Bahn. Es gibt sie seit 1932. Ursprünglich wurde sie mit Wasser angetrieben. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 1 / 6 Legende: Die Kleinluftseilbahn Fell-Spis ist Teil eines Systems und führt weiter zur Spis-Sinsgäu-Bahn. Es gibt sie seit 1932. Ursprünglich wurde sie mit Wasser angetrieben. Keystone/Urs Flüeler

Bild 2 von 6. Die Luftseilbahn Spis-Sinsgäu in der Gemeinde Wolfenschiessen NW. Der bekannte Seilbahnhersteller Niederberger baute diese Luftseilbahn im Jahr 1945. Seit dem Umbau 1979 sind auch die aktuellen Schiffli unterwegs. Es handelt sich um die längste Luftseilbahn der Schweiz mit Niederberger Schiffli. Bildquelle: Keystone/. 2 / 6 Legende: Die Luftseilbahn Spis-Sinsgäu in der Gemeinde Wolfenschiessen NW. Der bekannte Seilbahnhersteller Niederberger baute diese Luftseilbahn im Jahr 1945. Seit dem Umbau 1979 sind auch die aktuellen Schiffli unterwegs. Es handelt sich um die längste Luftseilbahn der Schweiz mit Niederberger Schiffli. Keystone/

Bild 3 von 6. Rund 10 Kälber und Kühe werden 2018 mit der umgerüsteten Kleinseilbahn Emmetten-Niederbauen auf die Alp von Niederbauen NW transportiert. Es sind um die 40 Fahrten mit Kühen nötig, um die Tiere zu schonen, denen der lange Marsch des Alpaufzuges zu anstrengend wäre. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 3 / 6 Legende: Rund 10 Kälber und Kühe werden 2018 mit der umgerüsteten Kleinseilbahn Emmetten-Niederbauen auf die Alp von Niederbauen NW transportiert. Es sind um die 40 Fahrten mit Kühen nötig, um die Tiere zu schonen, denen der lange Marsch des Alpaufzuges zu anstrengend wäre. Keystone/Urs Flüeler

Bild 4 von 6. Mit dem Musenalp-Bähnli auf direktem Weg ab Niederrickenbach auf die Musenalp. Eine abenteuerliche Fahrt, hoch über den Baumspitzen. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 4 / 6 Legende: Mit dem Musenalp-Bähnli auf direktem Weg ab Niederrickenbach auf die Musenalp. Eine abenteuerliche Fahrt, hoch über den Baumspitzen. Keystone/Urs Flüeler

Bild 5 von 6. Wer eine Seilbahn besitzt, steckt viel Geld und Arbeit in die Bahn. Der Seilbahnbesitzer Ueli Schmitter bei einer Kontrolle der 4er-Luftseilbahn Wolfenschiessen-Brändlen 2018. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 5 / 6 Legende: Wer eine Seilbahn besitzt, steckt viel Geld und Arbeit in die Bahn. Der Seilbahnbesitzer Ueli Schmitter bei einer Kontrolle der 4er-Luftseilbahn Wolfenschiessen-Brändlen 2018. Keystone/Urs Flüeler

Bild 6 von 6. Ende der Sommersaison bei der Luftseilbahn Lungern-Schönbüel 1969. Trag- und Zugseile werden auf rostige Stellen kontrolliert und frisch geschmiert. Bildquelle: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Johannes Bruell. 6 / 6 Legende: Ende der Sommersaison bei der Luftseilbahn Lungern-Schönbüel 1969. Trag- und Zugseile werden auf rostige Stellen kontrolliert und frisch geschmiert. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Johannes Bruell Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Gegenüber den grossen Seilbahnen mit definierten Betriebszeiten haben die kleinen einen Vorteil: Es gibt in der Regel keinen Fahrplan, sagt André Wolfensberger, Leiter Unternehmensentwicklung bei Engelberg Tourismus: «Wer den Sonnenuntergang auf dem Berg geniessen will, nimmt an der Talstation einfach den Hörer in die Hand.»

Die Zentralschweiz, insbesondere Nidwalden, gilt als Wiege des Seilbahnbaus und weist die weltweit grösste Dichte an Kleinseilbahnen auf.

Zwischen Nostalgie und Nervenkitzel

Die ersten Bahnen wurden vor über 100 Jahren als reine Transportmittel gebaut. Anfangs sogar mit Wasserantrieb, sagt André Wolfensberger. Die gebe es für den reinen Warentransport heute noch.

Besonders abenteuerlich sind die sogenannten Dallenwiler Schiffli, bei denen die Kabine fest am Seil fixiert ist und sich mit der Neigung des Seils bewegt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Selunbahn verbindet Starkenbach SG mit der Alp Selun auf 1580 Metern über Meer. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Die Selunbahn verbindet Starkenbach SG mit der Alp Selun auf 1580 Metern über Meer. SRF

Bild 2 von 2. In der Gondel der Selunbahn haben nur vier bis fünf Personen Platz. Gerade ihr nostalgischer Charme macht die über 100 Jahre alte Bahn bei Touristen beliebt. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: In der Gondel der Selunbahn haben nur vier bis fünf Personen Platz. Gerade ihr nostalgischer Charme macht die über 100 Jahre alte Bahn bei Touristen beliebt. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Ursprünglichkeit dieser Bahnen macht ihren Reiz aus und ist ein Gegenpol zu den Hightech-Gondeln.

Die verrückteste und die attraktivste Kleinseilbahn

Als «verrückteste» Kleinseilbahn könnte man die über 100 Jahre alte Selunbahn im Toggenburg bezeichnen. Ihre offene Holzkiste, die wackelt und schaukelt, bietet ein echtes Abenteuer und begeistert besonders Kinder.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bis zu vier Personen haben im Kasten der kleinen, altmodischen Selunbahn oberhalb von Starkenbach im Toggenburg Platz. Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally. 1 / 3 Legende: Bis zu vier Personen haben im Kasten der kleinen, altmodischen Selunbahn oberhalb von Starkenbach im Toggenburg Platz. Keystone/Gaetan Bally

Bild 2 von 3. Die über 100-jährige Selunbahn transportiert nebst Personen auch Milch: 100'000 Liter pro Sommer. Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally. 2 / 3 Legende: Die über 100-jährige Selunbahn transportiert nebst Personen auch Milch: 100'000 Liter pro Sommer. Keystone/Gaetan Bally

Bild 3 von 3. Blick auf das Toggenburg aus der Kabine der Selunbahn. Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally. 3 / 3 Legende: Blick auf das Toggenburg aus der Kabine der Selunbahn. Keystone/Gaetan Bally Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Als besonders attraktiv gelten oft Bahnen, die ein einzigartiges Erlebnis oder eine atemberaubende Aussicht bieten. Die Buiräbähnli-Safari in Ob- und Nidwalden ist ein Beispiel für ein solches Erlebnis, bei dem man mehrere Kleinseilbahnen für eine Rundwanderung nutzen und in urchigen Berghütten übernachten kann.

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Überlebenskampf und Zukunftsperspektiven

Trotz ihrer kulturellen Bedeutung stehen viele Kleinseilbahnen vor grossen Herausforderungen. Etwa jede zweite Kleinseilbahn in der Schweiz hat finanzielle Probleme.

Die Technik ist oft am Limit und die Beschaffung von Ersatzteilen wird zunehmend schwierig. Hinzu kommen verschärfte Sicherheitsvorschriften, deren Umsetzung für viele Betreiber kaum finanzierbar ist.

Doch es gibt Hoffnung: Die Kantone Nidwalden, Obwalden und Uri haben sich zusammengeschlossen, um ihre Kleinseilbahnen zu erhalten. Zudem werden innovative Lösungen entwickelt, wie eine neuartige Steuerung, die die Kosten für Sanierungen deutlich senken könnte.

Zukunft ungewiss

Trotz ihrer Beliebtheit stehen viele Anlagen unter Druck. Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen: Klimawandel, verändertes Freizeitverhalten und die wirtschaftliche Situation der Bergregionen.

Fachleute gehen davon aus, dass insbesondere kleine, abgelegene Anlagen verschwinden könnten, wenn Investitionen ausbleiben.

Erlebnisplattform «Obsi-Nidsi» Box aufklappen Box zuklappen Die Erhaltung dieser Kleinseilbahnen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Deshalb haben die Kantone Obwalden, Nidwalden und Uri zusammen mit Tourismusorganisationen die Plattform «Obsi-Nidsi» ins Leben gerufen. Mit dem Kooperationsprojekt will man die Kleinseilbahnen fördern, ihre Vielfalt und Dichte zeigen und bekannt machen, dass man sie nutzen kann, sagt André Wolfensberger von Engelberg Tourismus.

Doch Initiativen von Vereinen, Gemeinden und Tourismusorganisationen zeigen: Wo Engagement und Nachfrage zusammenkommen, haben Kleinseilbahnen eine Zukunft – als Verkehrsmittel, Kulturgut und Abenteuer zugleich.