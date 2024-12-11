Der beliebte Wunschfilm geht in die fünfte Runde und zwar wieder dreimal im Sommer auf SRF 1. Für Überraschung sorgt Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer. Er verkündet den Gewinnerfilm kurz vor der Ausstrahlung. «Mein Heldinnen-Film» wird auf SRF 1 am Samstag, 27. Juni um 20:10 Uhr ausgestrahlt.

SRF 1 bringt auch dieses Jahr den Wunschfilm in die sommerlichen Stuben. Das Publikum darf bei «Mein Wunschfilm» wieder fleissig für seinen Lieblingsfilm abstimmen. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung das Geheimnis. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden. Die Abstimmung erfolgt hier bequem online.

Drei Filme über drei mutige, starke Frauen und ihr Einsatz für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Tierrechte – basierend auf wahren Begebenheiten. Das ist die Auswahl: «Lee – Die Fotografin», Kate Winslet als Kriegsfotografin Lee Miller, die die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs sichtbar machte, zum ersten Mal zu sehen bei SRF. «Gorillas im Nebel», Sigourney Weaver als Forscherin und Tierschützerin Dian Fossey, die sich für die bedrohten Berggorillas einsetzte. «Erin Brockovich», Julia Roberts' Tour de Force als alleinerziehende Mutter, die einem riesigen Umweltskandal auf die Spur kommt.

Hier geht es zu den anderen beiden Votings: «Mein Wohlfühlfilm» und «Meine Romanze»